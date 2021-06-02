Глава Wizz Air критикует ЕС за запрет на полеты в небе Беларуси

«Я не думаю, что это правильный ответ», - сказал Йозеф Варади Рейтер, когда лоукостер представил свои результаты за год.- «Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций».





Агентство авиационной безопасности Европейского союза рекомендовало не летать над Беларусью после инцидента 23 мая, когда рейс Ryanair Афины-Вильнюс был перенаправлен в Минск ради ареста основателя Nexta Романа Протасевича.





«Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов или безопасность. Я не думаю, что кто-то был небезопасен ни на секунду. Это политическая мера. Это не мера безопасности», - утверждает Варади, передает Reuters.





По словам гендиректора Wizz Air, запрет на пролет через Беларусь почти не повлиял на авиакомпанию, поскольку ее рейсы в Россию, которые проходили через воздушное пространство Беларуси, приостановлены из-за коронавируса, пишет afn.by

Соответствующий ответ Беларуси зависит от политиков, сказал он, «но я не думаю, что они должны использовать для этого нашу отрасль», добавив, что размытые дипломатические соображения и соображения безопасности могут подорвать глобальную авиационную отрасль, которая и без того пытается выжить в условиях пандемии коронавируса.





«Это, вероятно, самый большой шок со времен Второй мировой войны и того, как отрасль пытается с этим справиться, но это не должно становиться игрушкой для политики»,- полагает Варади.



