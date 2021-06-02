+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава Wizz Air критикует ЕС за запрет на полеты в небе Беларуси

Глава Wizz Air 2 июня раскритиковал Евросоюз за запрет полетов над Беларусью в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета, заявив, что такие действия сделали авиацию «игрушкой политики».

«Я не думаю, что это правильный ответ», - сказал Йозеф Варади Рейтер, когда лоукостер представил свои результаты за год.- «Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций».

Агентство авиационной безопасности Европейского союза рекомендовало не летать над Беларусью после инцидента 23 мая, когда рейс Ryanair Афины-Вильнюс был перенаправлен в Минск ради ареста основателя Nexta Романа Протасевича.

«Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов или безопасность. Я не думаю, что кто-то был небезопасен ни на секунду. Это политическая мера. Это не мера безопасности», - утверждает Варади, передает Reuters.

По словам гендиректора Wizz Air, запрет на пролет через Беларусь почти не повлиял на авиакомпанию, поскольку ее рейсы в Россию, которые проходили через воздушное пространство Беларуси, приостановлены из-за коронавируса, пишет afn.by
Соответствующий ответ Беларуси зависит от политиков, сказал он, «но я не думаю, что они должны использовать для этого нашу отрасль», добавив, что размытые дипломатические соображения и соображения безопасности могут подорвать глобальную авиационную отрасль, которая и без того пытается выжить в условиях пандемии коронавируса.

«Это, вероятно, самый большой шок со времен Второй мировой войны и того, как отрасль пытается с этим справиться, но это не должно становиться игрушкой для политики»,- полагает Варади.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]