Действовало семь человек в возрасте от 26 до 43 лет из разных регионов Беларуси и Минска. Все они задержаны.





Дальнобойщик из Ульяновска решил обновить свой тягач. Он нашел на популярном российском сайте по продаже автомобилей нужный ему грузовик. Объявление было опубликовано от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая фирма, занимавшееся непосредственно доставкой грузовиков из Европы. Представители организации заверили мужчину, что авто находится в Минске, он сможет приехать и посмотреть его вживую. Мужчину встретили в столице. Потом, покупателю сказали, авто находится в Литве, мол, достаточно перевести 10% и забронировать машину. Потом предложили услуги другой фирмы по перегону из Литвы. Только при условии, что тот оплатит полную стоимость машины...









Как выяснилось, в мошеннической схеме были задействованы три фирмы (в Москве, Минске и Молодечно), а также литовский продавец. К слову, в этой роли выступал белорус с видом на жительство в Литве. Именно он подыскивал в продаже дешевые грузовики с малым остаточным ресурсом (за 4-7 тыс. евро), и договаривался о покупке, получая от продавца фотографию vin-номера.





Суть обмана заключалась еще и в том, что мошенники из Беларуси специально называли суммы утильсбора и растаможки в разы меньше реальных, чем и привлекали покупателей.





Сначала сделка обнадеживала, деньги переводили, но потом телефоны продавцов просто не отвечали.





На данный момент пострадавших три человека, их ущерб оценивается в Br175 тыс. Кроме того, сообщается, оперативники ГУБОПиК располагают сведениями еще о более 20 эпизодах преступной деятельности задержанных". , - отметили в МВД.





В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Следствие ведется.



