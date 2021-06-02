"Страны, куда может летать Belavia: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ", - перечислены оставшиеся 9 направлений полетов в сообщении пресс-службы авиакомпании в Facebook.





В сообщении отмечается, что "Белавиа" теперь не может выполнять полеты в 21 страну.





"21 страна - для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться", - заявили в Belavia.





По итогам минувшей недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.





Также сообщается, что авиакомпания работает над поиском новых направлений для полетов. "Белавиа" начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, страны ЕС и ряд других государств в конце мая ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.





Скандал





23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.





ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.





25 мая департамент авиации Беларуси пригласил представителей ICAO, международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США к совместному расследованию инцидента.









Справка





Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Флот в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов: девять Boeing-737-800, два Boeing-737-500, три Boeing-737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195, два Embraer-195-Е2. В начале апреля Флот "Белавиа" пополнился первым самолетом Boeing-737 MAX.





В 2019 году авиакомпания перевезла свыше 4 млн пассажиров. В октябре прошлого года представители компании оценивали падение пассажиропотока по итогам 2020 года на фоне пандемии примерно на 50%.



