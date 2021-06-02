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В Слуцке водитель отказался помочь инвалиду-колясочнику в посадке в автобус, ссылаясь на запрет

В редакцию портала МЛЫН.BY обратился житель Слуцка Михиал Курдюк. 70-летний мужчина, инвалид 1-й группы, вынужден перемещаться на инвалидной коляске в связи с травмой, полученной много лет назад в автомобильной катастрофе.

Активный случчанин не сидит дома, выходит в город по делам и на прогулки, пользуется общественным транспортом. Вот как раз в одной из поездок на городском автобусе с ним и произошел неприятный инцидент. Водитель автобуса, оборудованного выдвижной платформой для инвалидов-колясочников, на остановке не оказал Михаилу помощи в подъеме в салон.

– Впервые столкнулся с подобной ситуацией, – рассказывает Михаил Курдюк. – Раньше на остановках всегда водители опускали платформу для меня и выходили из кабины, чтобы помочь подняться в автобус. Ни разу не отказывали, всегда относились с пониманием. В этот раз водитель сказали, что такой помощи оказывать больше не будут, так как руководство автопарка запретило выходить из кабины автобуса во время рейса. Пришлось просить помощи у пассажиров, правда, не знаю, правильно ли это по технике безопасности, да и неудобно каждый раз просить людей. Через некоторое время после этого случая решил съездить посмотреть футбольный матч, стадион находится в городском парке. Но автобусом не стал пользоваться, погода была хорошая – доехал до спортивной арены сам.

МЛЫН.BY обратился за комментарием в «Миноблавтотранс».

– Мы связались со Слуцким автопарком по поводу данного обращения. Такого запрета со стороны администрации не существует. Возможно, это конкретный водитель ответил пассажиру подобным образом по какой-то своей причине. Во избежание в дальнейшем подобных ситуаций решено, что водителям внесут в рабочие инструкции пункт о необходимости оказания помощи инвалидам-колясочникам в подъеме-спуске в автобусы, оборудованные специальной платформой для колясочников, – прокомментировал заместитель генерального директора по перевозкам ОАО «Миноблавтотранс» Александр Солодкий.
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