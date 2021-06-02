Минздрав о состоянии политзаключенного Степана Латыпова: Стабильное

Об этом сообщило Министерство здоровья Беларуси.





"Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была проведена обработка раны. Сейчас состояние пациента стабильное, ситуаций, угрожающих жизни, нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - сообщают в Минздраве.





Накануне Латыпов вонзил себе ручку в горло.





"Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией пообещало, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей", - заявил он перед попыткой покончить с собой.





Степана Латипова обвиняют по трем статьям УК Беларуси - организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление милиции и мошенничество, совершенное в особо крупном размере.





Его задержали 15 сентября, когда с другими местными стоял на охране муралей с "диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно разрушали. Милиционеры начали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться. Поэтому его жестко задержали, почти сразу в его квартире провели обыск.





По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.







