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В Беларуси установили, как будут выглядеть биометрические документы

Совет министров принял постановление № 297, которым установил формы бланков и описание ID-карт и других биометрических документов, говорится в сообщении на национальном правовом интернет-портале.

Правительство установило, как будет выглядеть идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранца и лица без гражданства. Эти документы будут представлять собой  пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.

Кроме того, Совмин определил, как будут выглядеть биометрические паспорта (обычный, дипломатический и служебный) и проездные документы, пишет interfax.by
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №107 "О биометрических документах" 16 марта.

"В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов", - говорилось в сообщении пресс-службы президента.

В документ будет встроен чип, содержащий фотографию владельца, отпечатки пальцев рук и другие персональные данные.

Всего будет восемь видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта и биометрический паспорт.

ID-карты будут действовать внутри страны, для выезда за рубеж понадобится биометрический паспорт (возможность выезда за границу по действующим паспортам сохранится). При этом изготовить биометрический паспорт сможет только тот, у кого есть ID-карта. За счет использования личной электронной цифровой подписи ID-карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Стоимость выдачи идентификационной карты составит полторы базовые величины (1 БВ = Br29), биометрического паспорта - две базовые. При этом получение новых документов не является обязанностью гражданина.

ФОТО: pravo.by
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