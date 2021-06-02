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Что сегодня нужно скрыть от семьи - народные приметы на 2 июня

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея, жизнь которых датировано 284 годом. Эти люди пострадали за веру во Христа - их подвергли жестоким пыткам и убили, отрубив голову.

В народе праздник называли по-разному: День Фалалея, Фалалей Тепловой, Огуречник День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый и тому подобное. Сам мученик Фалалей часто был известен под именем огуречника, поскольку именно 2 июня люди начинали сеять огурцы. Говорили: "Пришел Фалалей - досей огурцы скорее".


Принадлежало скрывать факт посадки огурцов даже от членов семьи, в этом процессе не участвуют. Особенно тщательно прячут первую грядку, а затем, когда на ней появляется первый огурец, его закапывают в землю, принося в жертву святым. И если впоследствии на грядках появлялись поблекшие и желтые плети огурцов, говорили, что, по приметам, кто их сглазил.

Приметы 2 июня


На ели много шишек - будет богатый урожай огурцов.

Если утки постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.

Многие вечерней росы - к хорошей погоде на следующий день.

Лягушки громко квакают - к щедрому урожаю огурцов.

2 июня православная церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Перед своей блаженной кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле и указал место захоронения за алтарем храма. По своему смирением он не хотел быть похороненным в самом храме.
gazeta.ua
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