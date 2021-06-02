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В Индии заключенные отказались выходить из тюрем из-за пандемии

В девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш более 20 заключенных не воспользовались условно-досрочным освобождением.


По их мнению, во время пандемии оставаться в тюрьме безопаснее, поскольку там предоставляют пищу, необходимые лекарственные препараты и регулярно проводят медицинские осмотры, пишет lenta.ru со ссылкой на India Today.

Прошение об УДО подал 21 заключенный, однако получив официальное подтверждение, они отказались от этой возможности из-за ситуации с COVID-19. Осужденные уверены, что находиться в тюрьме "безопаснее и здоровее", чем на свободе.

В начале мая Верховный суд Индии постановил разгрузить тюрьмы из-за "беспрецедентного всплеска" коронавируса. С этого момента в стране по условно-досрочному освобождению и под залог отпустили свыше 11 тыс. осужденных.

 
Oxu.az
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