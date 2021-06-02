ВОЗ одобрила еще одну китайскую вакцину от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала еще одну китайскую вакцину от коронавируса производства компании Sinovac для экстренного применения для людей старше 18 лет. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.
«ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», – говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день рекомендует семь вакцин от нового коронавируса COVID-19: вакцина китайской компании Sinopharm, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета и вакцина Sinovac-CoronaVac, пишет ej.by со ссылкой на ТАСС.
10:18 02/06/2021
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