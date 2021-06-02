ВОЗ одобрила еще одну китайскую вакцину от COVID-19

«ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», – говорится в сообщении.





Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день рекомендует семь вакцин от нового коронавируса COVID-19: вакцина китайской компании Sinopharm, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета и вакцина Sinovac-CoronaVac, пишет ej.by со ссылкой на ТАСС.



