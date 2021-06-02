"После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре", - сказал он.





Посадка, по его словам, прошла благополучно.





"Однако дальнейшая эксплуатация лайнера пока будет приостановлена. Ожидается прибытие резервного борта", - сказал собеседник агентства.





"В 8:32 по Москве за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", - сказал позднее "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы аэропорта.



