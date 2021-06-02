У Туниса затонуло судно с мигрантами, 23 погибших
При попытке добраться до Италии в Средиземном море утонуло как минимум 23 мигранта. 70 человек удалось спасти.
Фото: au.finance.yahoo.com
На борту судна находились более 90 человек
У берегов Туниса при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии потерпело кораблекрушение судно с африканскими мигрантами. Погибло по меньшей мере 23 человека, пишет The Star.
"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал представитель тунисского Красного Полумесяца Монги Слим.
Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек, пишет Корреспондент.
Напомним, в Индонезии загорелся паром с 200 туристами на борту. Пожар начался в машинном отделении лайнера по неизвестным причинам. Никто из находящихся на борту не пострадал.
До этого стало известно, что к берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с 14 трупами. Все погибшие были мужчинами. Их тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти.
08:41 02/06/2021
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