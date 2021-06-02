+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Плагиат и другие проблемы: что не так с белорусской системой высшего образования?

Эксперты заявляют: высшее образование в Беларуси нуждается в серьезных реформах, пишет Ежедневник. Прежде всего, образование надо деполитизировать, а вузам дать большую автономность. Также система образования должна отвечать запросам рынка труда.

Плагиат и другие проблемы: что не так с белорусской системой высшего образования?
Сегодняшних студентов, а в прошлом школьников, не учат в школе думать и высказывать свое мнение, а также работать с информацией и критически мыслить, считает аналитик, кандидат культурологии Вадим Можейко.

«Во время работы преподавателем в университете, я также столкнулся с плагиатом, и меня удивило отношение к нему: как к чему-то полностью нормальному и обыденному. Причем я с этим сталкивался как среди студентов, так и среди коллег- преподавателей», – рассказал эксперт во время одного из подкастов на сайте Центра новых идей.

Вадим Можейко сослался на исследование, которое он проводил совестно с директором BISS, кандидатом в области гуманитарных наук Петром Рудковским. По словам аналитика, проведенный анализ интервью с преподавателями позволяет говорить о том, что 70-75% письменных работ студентов так или иначе содержит плагиат.

Чтобы с этим бороться, эксперт предлагает учить студентов критическому мышлению и написанию академических работ, а также использовать компьютерные программы по выявлению плагиата. Кроме этого, считает Можейко, важно пересмотреть систему набора в вузы.

В целом, для того, чтобы пойти на изменения в белорусской системе образования, нужно быть готовым что-то изменить, считает он.

Беларусь и Болонский процесс

Вадим Можейко напомнил, что Беларусь в 2015 году вступила в Европейское пространство высшего образования «авансом» – при условии выполнения ряда требований.

Почему же по факту ничего не поменялось, аналитик объяснил тем, что государство и не стремилось к какому-то прогрессу.

«Мне кажется, вступление Беларуси в Европейское пространство высшего образования было продиктовано лишь желанием государства продавать иностранцам белорусские дипломы», – отметил эксперт.

«Как это происходит? Иностранец приезжает к нам, платит деньги, учится, и его нельзя отчислить, даже если он не ходит на занятия и использует в работах плагиат. Иностранные студенты знают, что их не исключат, и нагло этим пользуются. Потом возникают такие комичные ситуации, когда китайский студент, который в течение пяти лет учебы не мог связать два слова по-русски, приносит академическую работу на 50 страниц, и все понимают, что он это сделать самостоятельно просто не мог», – рассказал эксперт.

Аналитик рассказал, к чему это все может привести в итоге.

«Украина также «торговала дипломами». И когда вот такие специалисты стали возвращаться в свои страны, там пришли в шок. В результате несколько восточных стран запретили украинские дипломы о законченном медицинском образовании», – рассказал Можейко.

Так Украина дискредитировала свои дипломы. Беларусь рискует оказаться в такой же ситуации, уверен эксперт.

Что должно быть?

Говоря о проблемах белорусского образования, Вадим Можейко обратил внимание на важность деполитизации образования. На его взгляд, недопустимо, чтобы по политическим мотивам увольняли преподавателей или отчисляли студентов.

«Сегодня это как дамоклов меч в образовании», – считает он.

Важно, на его взгляд, чтобы существовала университетская автономия. Университеты должны быть свободными академическими объединениями. Это предусматривает много вещей, в том числе, и выбор ректора только теми, кто работает либо учится в университете. А все решения должны приниматься на университетском совете академической корпорацией, а не чиновниками из министерства, которые, возможно, ни дня в университете не работали.

«Необходима также финансовая автономия. Деньги, полученные, допустим, от иностранных студентов и платников, должен распределять, на что эти средства пойдут, сам университет, – считает Можейко. – Понятно, что финансы должны быть прозрачными, чтобы все могли видеть, что, к примеру, на ремонт в общежитии и в кабинетах вуза ушло столько и столько».

Указал аналитик и на важность возможности международного обмена.

«Студенты и преподаватели должны иметь возможность поучиться в других странах, в том числе желательны и внутренние обмены внутри страны», – отметил он.

«Если бы белорусская система образования адаптировалась к стандартам Европейского пространства высшего образования – это уже был бы огромный скачок вперед», – подчеркнул эксперт.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]