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В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу

Такое решение приняли в Минздраве Беларуси. Люди массово жаловались на большую стоимость анализов


Вечером 1 июня Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о прекращении работы посреднических организаций. Речь идет о производстве ПЦР-тестов в визовых центрах, и связано такое решение с «многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости» теста на коронавирус. Напомним, медицинский документ об отсутствии COVID-19 требуют от туристов во многих странах, пишет kp.by
Минздрав решил организовать оказание этих услуг прямо в организациях здравоохранения, говорится в сообщении ведомства. Обновленный список мест, где можно будет сдать ПЦР-тест для выезда за границу, обещают опубликовать на официальном сайте Минздрава в ближайшие дни.

- Для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, Минздрав затребовал в визовых центрах сформированные на 24 мая списки граждан, - отмечается в сообщении.
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