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Чартерные рейсы в Албанию и Черногорию отменены

На 2 июня объявлена эвакуация белорусов.



Чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отмены до 16 июня. Про это турагентства проинформировал туроператор «Аэротрэвел», консолидатор рейсов в эти страны, сообщает Республиканский союз туристических организаций, пишет charter97.org.

На 2 июня назначены эвакуационные рейсы в Минск. Рейс из Тираны отправляется в 16:20, из Тивата – в 18:30.
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