Чартерные рейсы в Албанию и Черногорию отменены









Чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отмены до 16 июня. Про это турагентства проинформировал туроператор «Аэротрэвел», консолидатор рейсов в эти страны, сообщает Республиканский союз туристических организаций, пишет charter97.org.





На 2 июня назначены эвакуационные рейсы в Минск. Рейс из Тираны отправляется в 16:20, из Тивата – в 18:30.