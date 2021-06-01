Чартерные рейсы в Албанию и Черногорию отменены
На 2 июня объявлена эвакуация белорусов.
Чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отмены до 16 июня. Про это турагентства проинформировал туроператор «Аэротрэвел», консолидатор рейсов в эти страны, сообщает Республиканский союз туристических организаций, пишет charter97.org.
На 2 июня назначены эвакуационные рейсы в Минск. Рейс из Тираны отправляется в 16:20, из Тивата – в 18:30.
21:53 01/06/2021
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