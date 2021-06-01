ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину для экстренного применения





Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус публично назвал препарат Sinovac-CoronaVac безопасным, эффективным и «гарантированно качественным после введения двух доз».





Аналитики обращают внимание на то, что ВОЗ за последний месяц рекомендовала к использованию вторую китайскую вакцину. Теперь препарат Sinovac-CoronaVac стоит в одном ряду с с Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm.



