ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac. Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус публично назвал препарат Sinovac-CoronaVac безопасным, эффективным и «гарантированно качественным после введения двух доз».
Аналитики обращают внимание на то, что ВОЗ за последний месяц рекомендовала к использованию вторую китайскую вакцину. Теперь препарат Sinovac-CoronaVac стоит в одном ряду с с Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm.
Ранее сообщалось. что европейский лекарственный регулятор EMA одобрил к применению вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет officelife.media.
21:32 01/06/2021
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