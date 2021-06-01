Медики: состояние Латыпова стабильное, жизни ничто не угрожает

Степан Латыпов / vk.com





"Пациент поступил в 15:30. При поступлении были соблюдены все необходимые медицинские мероприятия, была проведена обработка раны. На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", — передает его слова "СБ. Беларусь сегодня".





Политзаключенный Степан Латыпов на суде 1 июня воткнул себе в горло ручку, пытаясь совершить суицид. Перед этим он сообщил, что с него требовали признательные показания, угрожая завести уголовные дела на родственников и соседей, пишет Еврорадио.



