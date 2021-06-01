Медики: состояние Латыпова стабильное, жизни ничто не угрожает
Состояние здоровья Степана Латыпова стабильное, его жизни ничто не угрожает. Об этом заявил заведующий хирургическим отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович.
Степан Латыпов / vk.com
"Пациент поступил в 15:30. При поступлении были соблюдены все необходимые медицинские мероприятия, была проведена обработка раны. На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", — передает его слова "СБ. Беларусь сегодня".
Политзаключенный Степан Латыпов на суде 1 июня воткнул себе в горло ручку, пытаясь совершить суицид. Перед этим он сообщил, что с него требовали признательные показания, угрожая завести уголовные дела на родственников и соседей, пишет Еврорадио.
20:48 01/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение