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В Беларуси еще три российские телепрограммы прекратили вещание

Три российских телеканала прекратят вещание на территории Беларуси, они исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики. Об этом сообщили во вторник в министерстве информации Беларуси.


"Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь", - проинформировали в Мининформе.

Там отметили, что "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ" не получили разрешения на вещание на очередной период из-за выявленных в представленных на получение разрешения материалах фактов нарушения Закона "О рекламе". Уполномоченные лица телеканала "Русская ночь" за получением нового разрешения на распространение в Беларуси в Мининформ не обращались.

"В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи", - отметили в министерстве информации, пишет interfax.by.
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