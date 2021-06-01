Волна уголовных дел за оскорбления: кого и почему показательно карают

UDF обратил внимание на активную работу силовиков по вычислению граждан, на которых заводят уголовные дела за оскорбления. В чем особенности этих действий?





За оскорбления кого в первую очередь наказывают





Во-первых, за оскорбление руководителя страны.





Во-вторых, за оскорбление сотрудников милиции.





В-третьих, за оскорбление сотрудников прокуратуры и гособвинителей.





В-четвертых, за оскорбление судей.





Где ищут нарушителей





В первую очередь в «деструктивных» телеграм-каналах, где люди публикую информацию о представителях власти или оставляют комментарии под постами. Но изучают силовики и другие социальные сети: немало выявленных оскорблений в «Одноклассниках» и «Вконтакте».





Заводят уголовные дела и за оскорбления, сделанные офлайн: на акции протеста, в телефонном разговоре, при личном общении.





Кто ищет нарушителей





Основная доля обвиняемых выявляется ГУБОПиК и Главным управлением собственной безопасности МВД (их различными подразделениями). При этом силовики любят записывать на видеокамеру раскаяния задержанных, хоть это им удается далеко не всегда.





Далее в зависимости от оценки тяжести совершенного нарушения граждан или заключают под стражу, или оставляют под подпиской о невыезде.





Скриншот видео МВД





В апреле обвиняемого в оскорблении милиционера витебчанина задержали на границе с Литвой: имея обязательства о явке, он пытался скрыться. После этого его заключили под стражу.





Оскорбления какого периода интересуют силовиков





Значительную часть уголовных дел завели за оскорбления, сделанные в соцсетях в последние месяцы.

Но немало процессов начинается и за записи, сделанные в августе и сентябре прошлого года, когда по Беларуси прокатилась волна возмущения из-за насилия на улицах против оппонентов власти.



На кого заводят уголовные дела





Это граждане совершенно разных профессий и возраста. От предпринимателей до безработных, от молодых парней до женщин в возрасте, от ранее законопослушных граждан до судимых.



Какие приговоры выносят





Суровость решений судов разнится. Приведем несколько самых мягких приговоров последних месяцев. 65-летняя минчанка приговорена к штрафу в 5,8 тысяч рублей за оскорбление судьи. Житель Орши получил 3 месяца ареста за оскорбительный комментарий к посту о начальнике Дзержинского РОВД.





Но на данный момент типичным наказанием выглядят 1,5-2,5 лет «химии». Так брестчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление судьи.





Случаются и более суровые приговоры: жителю Гомельского района присудили 2,5 года лишения свободы за оскорбление гособвинителя и угрозу насилием.





Вероятно, это еще не пик преследований





Судя по официальным сообщениям, в апреле и мае розыск обвиняемых в оскорблениях только усиливался. Гораздо чаще, чем о вынесенных приговорах сообщалось о заведении новых уголовных дел.





Похоже на то, что справившись с уличными протестами, власти хотят разобраться с теми, кто резко высказывался в их адрес. И даже в случаях, если комментарии были оставлены около года назад.





Сколько белорусов уже судили за оскорбления после 9 августа прошлого года? Речь может идти о сотнях. В апреле в Генпрокуратуре заявили, что около 600 преступлений были связаны с оскорблением представителей власти.









Руководитель лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий заявлял:





«Сейчас это одни из самых популярных статей по привлечению к ответственности белорусских граждан, которые не согласны с политикой подавления. Очень часто правоохранительные органы выхватывают из контекста какие-то фразы, высказывания в постах, в обсуждениях в социальных сетях. На основе этого возбуждаются уголовные дела. Это популярное средство наказания. Раньше мы на пальцах могли пересчитать такие дела, сейчас они сыплются сотнями по всей Беларуси… Власти занимаются показательной карой, чтобы держать общество в страхе».