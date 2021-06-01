В Национальной библиотеке Беларуси новый руководитель









"В связи с имеющимися планами и перспективами дальнейшего развития ведущего учреждения республики принято решение о назначении на должность генерального директора Национальной библиотеки Книжниковой Оксаны Юрьевны", - проинформировали в Минкульте, пишет interfax.by.





1 июня министр культуры Анатолий Маркевич представил коллективу библиотеки нового руководителя.





"Вашими задачами как нового руководителя является создание комфортной моральной обстановки в коллективе, выравнивание экономических показателей и выход на положительную динамику, укрепление роли Национальной библиотеки как научно - методического центра и системаобразующего звена единого библиотечного пространства Республики", - отметил Маркевич.





Книжникова сменила на посту гендиректора Романа Мотульского, который возглавлял Нацбиблиотеку Беларуси последние 18 лет.





Национальная библиотека Беларуси функционируете более 90 лет. Сейчас библиотечный фонд насчитывает около 10 млн единиц хранения. В библиотеке хранится более 90 тыс. редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются XIV–XV вв. Среди них собрание изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию.