



Лунное затмение 26 мая открыло коридор затмений этого лета. Закроет же его солнечное затмение, которое произойдет 10 июня. Наблюдать скрывающийся диск Солнца можно в 13:41, лучше всего это явление будет видно на территории Канады, Гренландии и России. Если же небо будет затянуло облаками, то посмотреть на кольцеобразное солнечное затмение можно будет онлайн с экранов гаджетов, пишет kp.ua.





Днем 10 июня можно будет увидеть в небе так называемое "кольцо огня". Но помните, что смотреть на Солнце без средств защиты глаз опасно.





В целом затмение продлится около 100 минут и начнется с восходом солнца в Онтарио, Канада. Затем пройдет через северные пределы земного шара. Затем отметится в местный полдень на севере Гренландии. После этого кольцевая траектория затмения пройдет мимо Северного полюса Земли. Закончится на закате над северо-востоком Сибири.





Астролог Марина Скади отметила, что июнь будет сложным месяцем, особенно первая его декада. Но после солнечного затмения 10 июня можно ожидать улучшения ситуации по всем фронтам.





- Уже с первых дней напряжение будет нарастать. 2 июня – срединная точка между затмениями, день высоких вибраций и неконтролируемых мощных потоков энергий. 5 июня сформируется оппозиция двух воинствующих планет - Марса и Плутона. В глобальных масштабах этот аспект способствует обострению военных конфликтов, особенно сложные дни для политиков, людей, обладающих властью. В первые 10 дней месяца, чаще чем обычно, случаются неожиданные повороты событий, неприятности (разборки, скандалы, дележ имущества или даже драки). Солнечное затмение 10 июня в знаке Близнецы закроет коридор затмений и после этого можно ожидать улучшения ситуации по всем сферам жизни. Однако быстро это не произойдет, так как до 24 июня длится период ретроградного Меркурия, что тормозит развитие всех процессов, - предупредила она.





Следующее солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года и будет полным. Максимальную фазу можно будет наблюдать только в Антарктиде.