Возможно, мечтали, что в процветающей стране тут будет элитный пригород. До сих пор владельцы наделов движутся к этой мечте, каждый со своей скоростью, пишет realt.by.













Асфальта нет, но вы держитесь





Начнем экскурсию с Рублевского переулка, который утыкается в заасфальтированную несколько лет назад улицу Энтузиастов. За дорогой ударными темпами возводится огромная школа и внушительный детский садик. Первые на экс-полигоне.

























Сам переулок частично асфальтирован. Как рассказали местные, асфальт положил на части дороги один из неспешно строящихся землевладельцев.













Этот коттедж — единственный в переулке выставлен на продажу. 360 квадратных метров, участок 15 соток, хотят за него эквивалент 188.000 USD.





За поворотом на Рублевскую улицу асфальт заканчивается. И начинаются коттеджи разной степени готовности. И обочины разной степени озелененности.

















Кстати, когда-то тут за общим забором образовалось комьюнити: большой дом на несколько квартир и блокированные дома рядом. У них общая территория за массивным забором — спокойно и уютно.





Ближе к середине улицы есть интересный дом, выставленный на продажу. Если бы чуток подтянуть по стилистике, вышел бы особняк в английском стиле.













В коттедже 4 уровня, общая площадь 320 квадратных метров, участок 15,4 сотки. Дом обжитой, планировка вполне современная, высокие потолки, санузлы на двух средних уровнях. Стать жителем «белоруской Рублевки» предлагается за сумму, эквивалентную 199.900 долларам.













Самое приметное и масштабное строение на Рублевской — этот серо-белый особняк. В нем еще не живут.













Самое странное использование драгоценной земли — за шиферным забором кто-то занимается грядками. Картошка, лучок, теплица.









Еще два участка застолбили, как могли. Но в базе выставленных на продажу их нет.













«Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом»

Разговорились с парнем у одного из с виду почти готового особняка внушительных размеров. Рассказал, что дом начинал строить еще 17 лет назад. И выставлял на продажу. Но потом передумал. «Если бы сейчас строить начинал, ограничился бы меньшим метражом», — говорит. Но 17 лет назад все начинали строить что-то избыточно грандиозное. 300−350 квадратных метров и три уровня для коттеджа считались стандартными.





Впрочем, два десятка лет назад землю на колодищанском полигоне выделяли нуждающимся бесплатно. С тех пор все сильно изменилось. Хотя и сейчас есть ценители высоты и объемов.









Самый благоустроенный из выставленных на улице Рублевской коттеджей — одноуровневый с мансардой.









Застали тут строителей. Оказалось, дом продается, но и благоустраивается параллельно. На участке будет современная банька.









За дом и всю обстановку хотят эквивалент 370 тысячам долларов. И стоит посмотреть объявление, чтобы понять, почему.









Еще один дом на Рублевской предлагается за 169,9 тысячи долларов с торгом.













Перспективы у улицы превратиться в «Рублевку» есть, но не похоже, что в обозримом будущем. Как рассказали те, кто построился, — ждать асфальта и пешеходных дорожек от местных властей не приходится. Традиционно: нет средств. Часть улицы собирается скинутся на асфальт — уже и бордюры привезли. Еще часть так и останется без современного дорожного покрытия. Пока все жители «белорусской Рублевки» не разбогатеют.









Фото: Павел Садовский