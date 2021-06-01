Фото: телеграм-канал Минздрава Беларуси

С 1 июня в микробиологической лаборатории, расположенной на территории Национального аэропорта Минск будет использоваться новая технология ПЦР - тестирования на COVID-19 SmartAmp, которая позволит увеличить мощность лаборатории, сократить время проведения исследования при сохранении высокой чувствительности и клинической надежности, пишет blizko.by.





После изучения эффективности и востребованности данной услуги будет принято решение о целесообразности применения технологии SmartAmp в работе микробиологической лаборатории Национального аэропорта Минск.

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 06:30 - 18:00, суббота - воскресенье до 17.00 (технический перерыв 12:00-13:00).

Для проведения исследования необходимо иметь:





- копию паспорта;

- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;

- документ, подтверждающий оплату.





Забор биологического материала на ПЦР-исследование по технологии SmartAmp проводится с 07:30 до 16:00 (суббота - воскресенье до 15:00) по «живой очереди».

Выдача результатов исследований осуществляется после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.

Расценки на сегодняшний день такие:





- для резидентов Республики Беларусь – 67 рублей 43 копейки;

- для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.