Напомним, 18-летний парень-сирота покончил жизнь самоубийством из-за преследования за "массовые беспорядки"





В колледже легкой промышленности и комплексной логистики, где учился парень, представители администрации зашли в класс, выбрали 10 учеников, заставили сдать телефоны и увезли на кремирование — не объясняя куда.





Больше никто на кремацию попасть не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место не сообщили.





Что будет с прахом — неизвестно.



