Покончившего с собой 18-летнего сироту тайно кремировали. Что будет с прахом - неизвестно
Сама кремация проходила как спецоперация - тайно. Ни друзьям, ни знакомым Димы об этом не сообщили
Напомним, 18-летний парень-сирота покончил жизнь самоубийством из-за преследования за "массовые беспорядки"
В колледже легкой промышленности и комплексной логистики, где учился парень, представители администрации зашли в класс, выбрали 10 учеников, заставили сдать телефоны и увезли на кремирование — не объясняя куда.
Больше никто на кремацию попасть не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место не сообщили.
Что будет с прахом — неизвестно.
У Димы была приемная семья в Италии, куда он приезжал. Мать находится в шоковом состоянии после новости о смерти парня, сообщают правозащитники.
16:47 01/06/2021
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