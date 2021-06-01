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Мама приехала к сыну в минское СИЗО из Саратова - следователь ее не пустил

Мама Егора Дудникова - россиянина, задержанного в Беларуси по подозрению якобы в организации массовых беспорядков, - приезжала в Минск из Саратова, чтобы встретиться с сыном. Но увидеть его так и не смогла. Правозащитники признали россиянина политзаключенным.

Мама приехала к сыну в минское СИЗО из Саратова - следователь ее не пустил
— Следователь не пошёл навстречу. Он даже адвокату не давал с ним встретиться. Егора я не увидела, — рассказывает Еврорадио Юлия Дудникова. — Единственное, что я смогла, — это передать ему вещи, потому что у него не было ничего, даже зубной щётки. Наняла адвоката, сходила в посольство [России].

Егор Дудников родом из Саратова. Там он отучился на повара. А потом переехал в Минск — к своей девушке. Работать по специальности не получилось, поэтому он подрабатывал, редактируя тексты и озвучивая видеоролики: аниме, компьютерные игры, рекламу. Мама Егора говорит, что у него красивый голос.

5 мая парня задержали на съёмной квартире в Минске. Провели обыск, изъяли микрофон. Против Дудникова было начато уголовное дело — из-за того, что он озвучивал ролики о протестах, прошедших в Беларуси в 2020 году.

— Егор проводил меня до дома, было около 11 часов вечера. Уже утром не могла ему дозвониться и набрала хозяину квартиры, в которой жил Егор, — рассказывает Еврорадио его подруга. — И он мне рассказал, что к Егору пришли с обыском и задержали. Ещё хозяин квартиры сказал, что, когда Егора задержали, сказали, чтобы он [хозяин квартиры. — Еврорадио] никому ничего не рассказывал, типа Егора пришли и забрали друзья.

Молодые люди познакомилась в интернете в 2016 году. Встречаются уже пять лет, из которых полтора года Егор живёт в Минске.

Родители Дудникова писем от Егора не получают. А до девушки они доходят.

— Сами понимаете, что в письмах сейчас особо много нельзя рассказывать... Он пишет об обычных бытовых вопросах: какой у него распорядок дня, чем он занимается, как кормят, о своих планах на будущее.

Спрашиваем у девушки: какой он, Егор Дудников?

— Чисто физически это не может быть никакой организатор. Это такой человек, который постоянно витает в облаках, всё время занят творческими мыслями, мечтами. Любит романтику, поговорить, погулять. Он добрый, возможно слишком добрый. Парень как парень. Простой, приятный, дружелюбный.

Увидеть возлюбленного за уже почти четыре недели, прошедшие с его задержания, девушка тоже пока не смогла. Впрочем, не удавалось до сих пор его увидеть и адвокату Антону Гашинскому. Еврорадио дозвонилось ему как раз тогда, когда он находился в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Туда из СИЗО КГБ недавно перевели Егора Дудникова.

— Егору предъявлено обвинение по статье 342 ч. 1 УК РБ — “Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий”, — рассказывает Еврорадио адвокат. Но ведь Егора обвиняют в “создании роликов для оппозиции”?

— Да, это и понимается под организацией. Мол, тем самым он организовывал массовые групповые действия, — подтверждает Гашинский. — Следствию Егор рассказал всё как было. Он указал, что действительно принимал участие в озвучке. Он относился к этому как к работе.

Еврорадио связалось с посольством России в Беларуси. Там ответили, что сотрудники посольства “занимаются вопросом” Егора Дудникова. Но на прямой вопрос “Посещал ли Егора консул?” — ответили уклончиво.

Мама Егора говорит, что до сих пор дипломаты так и не посетили её сына в СИЗО. Однако, по словам Гашинского, 31 мая дело вроде бы сдвинулось с мёртвой точки.

— Консульский доступ запрошен. В ближайшее время должны его посетить [из посольства. — Еврорадио], — рассказал адвокат.
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