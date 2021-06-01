Пожар на конюшнях конно-спортивного центра в Ратомке
В Ратомке загорелись конюшни республиканского конно-спортивного центра. Дым виден даже из Минска.
Пожар уже перекинулся на соседнее здание, из центра разбегаются кони. Сообщается, что лошадей, которые могли пострадать от огня, спасли.
МЧС сообщает: Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, сведений о пострадавших людях также нет. Продолжается тушение пожара.
По состоянию на 13:29 пожар локализован, спасатели продолжают тушение. В 13:30 пожар ликвидирован.
По предварительным данным, пострадавших нет.
14:25 01/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение