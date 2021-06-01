Не Рио-де-Жанейро: синоптики рассказали о погоде в июне





В эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы +15 +17, а это выше на четыре градуса, чем в мае.





По ночам ожидается в среднем от +9 до +12 днем +20 до +25.





Правда, в дождливые дни воздух будет несколько остывать, столбики термометров опустятся до +15 +17.





Однако в отдельные дни при ясной погоде днем будет даже жарко +26+30. Вероятнее всего, самой теплой окажется третья декада.





Кстати, самым теплым июнь был два года назад. Температура воздуха составила выше климатической нормы на 4,6 градуса. Порадовал теплом и прошлогодний июнь. Он занял четвертое место начиная с 1945 года.





Самый жаркий день отмечался на метеостанции Березино 23 июня 1964 года +35,6. А 20 лет назад, 1 июня 2001-го, на метеостанции Полесская Брестской области была зафиксирована минусовая температура -2,3.