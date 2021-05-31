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Такая жизнь: Оруэлл уверенно держится в топе популярных авторов у беларусов

Книга «1984» Джорджа Оруэлла попала в Топ-10 весенних книжных предпочтений пользователей сервиса МТС Книги.


Антиутопия Джорджа Оруэлла заняла в рейтинге 9-е место. 

Ранее роман Джорджа Оруэлла «1984» оказался лидером продаж 2020 года среди произведений популярной художественной литературы в Беларуси. Он попал в лидеры самых востребованных книг в торговой сети «Белкнига» еще в январе 2020-го и продержался до конца года.

Возглавила рейтинг МТС драма «В конце они оба умрут» Адама Сильвера. Второе и третье места - у  «Дурной крови» Роберта Гэлбрейта и «Второй жизни Уве» Фредрика Бакмана.
Источник: thinktanks.by
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