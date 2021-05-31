



Антиутопия Джорджа Оруэлла заняла в рейтинге 9-е место.





Ранее роман Джорджа Оруэлла «1984» оказался лидером продаж 2020 года среди произведений популярной художественной литературы в Беларуси. Он попал в лидеры самых востребованных книг в торговой сети «Белкнига» еще в январе 2020-го и продержался до конца года.





Возглавила рейтинг МТС драма «В конце они оба умрут» Адама Сильвера. Второе и третье места - у «Дурной крови» Роберта Гэлбрейта и «Второй жизни Уве» Фредрика Бакмана.