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Журналистку Hrodna life Ирину Новик вызвали к участковому и задержали

Редактор спецпроектов Hrodna life Ирина Новик задержана, сообщает телеграм-канала Белорусской ассоциации журналистов.

Утром во вторник она пришла в милицию — ее вызвали к участковому, и выйти уже не смогла. Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.

В воскресенье, 30 мая, милиция задерживала главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов. Силовики также провели осмотр дома и изъяли ноутбук, телефон несколько жёстких дисков и бело-красный зонт.

Напомним, в марте у Новик уже был обыск. Она проходит свидетелем по делу Алеся Пушкина. Уголовное дело на Пушкина, а также руководителя "Центра городской жизни" Павла Можейко было возбуждено за "реабилитацию нацизма". 
Источник: euroradio.fm
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