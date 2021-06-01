При этом в Гомельской области придется платить только за выезд в Украину, в Россию можно выезжать бесплатно. Цена вопроса — одна базовая величина (на сегодня 29 рублей) с одного транспортного средства. Количество пассажиров на размер сбора не влияет.





Есть ряд ситуаций, когда владелец автомобиля освобождается от уплаты сбора. Уплачивать сбор не придется, если водитель едет на похороны близких, а также если он является ветераном ВОВ, инвалидом I и II группы, участником ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и в ряде других случаев.





В перспективе платным станет выезд и через пункты пропуска в Брестской области. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение. Оно сейчас проходит юридическую экспертизу.





При этом, напомним, выехать из страны через наземные пункты пропуска большинство белорусских граждан в настоящее время не может — с декабря минувшего года граница закрыта.





Выпускают лишь на похороны или к серьезно больным родственникам, а также на работу или учебу, но только раз в полгода.





Накануне Госпогранкомитет уточнил, что даже временный вид на жительство в другой стране не является основанием для выезда — его обладателя по земле из страны не выпустят.