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Новым штаммам коронавируса присвоили буквы греческого алфавита

Первые четыре буквы уже достались новым вариантам из Британии, Южной Африки, Бразилии и Индии.




Новые штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации стран, где новые варианты впервые обнаружили. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Большинство изменений практически не влияют на свойства вируса. Однако некоторые из них могут дать вирусу новые свойства: увеличить скорость его распространения, тяжесть последующего заболевания или снизить эффективность вакцин, терапевтических препаратов, диагностику и так далее.

Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с партнерами оценивает эволюцию SARS-CoV-2 с января 2020-го. В конце прошлого года возникло множество новых вариантов коронавируса, представляющих повышенный риск для глобального общественного здравоохранения. Это побудило охарактеризовать конкретные варианты интереса (VOI) и варианты, вызывающие озабоченность (VOC) новых штаммов, чтобы сделать приоритетным глобальный мониторинг и исследования.

- Страны и агентства должны использовать легко произносимые и не стигматизирующие ярлыки для VOI и VOC. В настоящее время группа экспертов, созданная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, т. е. Альфа, Бета, Гамма, которые будет проще и практичнее обсуждать ненаучной аудитории, - сказано в публикации.

В частности, четыре штамма, вызывающих обеспокоенность, впервые зафиксированы в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351), Бразилии (P.1) и Индии (B.1.617.2). Теперь же они называются Альфа, Бета, Гамма и Дельта соот
KP.ua
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