Новым штаммам коронавируса присвоили буквы греческого алфавита













Новые штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации стран, где новые варианты впервые обнаружили. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Большинство изменений практически не влияют на свойства вируса. Однако некоторые из них могут дать вирусу новые свойства: увеличить скорость его распространения, тяжесть последующего заболевания или снизить эффективность вакцин, терапевтических препаратов, диагностику и так далее.





Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с партнерами оценивает эволюцию SARS-CoV-2 с января 2020-го. В конце прошлого года возникло множество новых вариантов коронавируса, представляющих повышенный риск для глобального общественного здравоохранения. Это побудило охарактеризовать конкретные варианты интереса (VOI) и варианты, вызывающие озабоченность (VOC) новых штаммов, чтобы сделать приоритетным глобальный мониторинг и исследования.





- Страны и агентства должны использовать легко произносимые и не стигматизирующие ярлыки для VOI и VOC. В настоящее время группа экспертов, созданная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, т. е. Альфа, Бета, Гамма, которые будет проще и практичнее обсуждать ненаучной аудитории, - сказано в публикации.





В частности, четыре штамма, вызывающих обеспокоенность, впервые зафиксированы в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351), Бразилии (P.1) и Индии (B.1.617.2). Теперь же они называются Альфа, Бета, Гамма и Дельта соот