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Все дороги ведут в Москву

После того, как Европа закрыла небо для "Белавиа", Беларусь запускает дополнительные поезда и авиарейсы в столицу РФ, которая становится для беларусов "окном в мир".

Все дороги ведут в Москву

Беларусь запускает дополнительные поезда в Россию


С 10 июня возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, поезда будут ходить ежедневно, об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, в поездах "Ласточка", следующих по маршруту Москва – Минск, будет увеличено количество вагонов.

Ранее в БЖД сообщали о курсировании с 11 июня беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно.

Как заявлял в интервью Sputnik первый заместитель Минтранса РБ Алексей Ляхнович, до начала летнего сезона возобновят курсирование из Беларуси поезда по семи российским направлениям.

Воспользоваться этими поездами смогут только граждане Беларуси и России. При себе необходимо иметь медицинские документы с отрицательным результатом лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы. А также соблюдать масочный режим на вокзалах и в поезде.

Число авиарейсов Минск - Москва увеличится в два раза


Перелеты между столицами Беларуси и России можно будет совершать 10 раз в неделю уже с 10 июня.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе", - сообщил российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сейчас попасть в Москву по воздуху на "Белавиа" можно пять раз в неделю и только через "Домодедово".

Также воздушный маршрут проложен еще в 8 российских городов – еженедельные рейсы в Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самару. 31 мая национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы в Уфу.


Новые маршруты

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в беседе со Sputnik анонсировал и открытие маршрута в Минеральные Воды.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил в эфире "Беларусь-1", что "авиаперевозчик сможет перестроиться так, чтобы "компенсировать проблему" с Западом". Чиновник высказал предположение, что Минск и Москва в ближайшие месяцы смогут вернуть уровень транспортного сообщения, который был до пандемии коронавируса.

Закрытое небо


"Белавиа" вынуждена искать новые направления из-за ограничений полетов в страны Европы. Запреты на авиасообщение были введены после инцидента с самолетом Ryanair в Минске 23 мая.

Лоукост, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании. Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.
"Белорусский партизан"
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