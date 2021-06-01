Все дороги ведут в Москву

Беларусь запускает дополнительные поезда в Россию





С 10 июня возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, поезда будут ходить ежедневно, об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





Кроме того, в поездах "Ласточка", следующих по маршруту Москва – Минск, будет увеличено количество вагонов.





Ранее в БЖД сообщали о курсировании с 11 июня беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно.





Как заявлял в интервью Sputnik первый заместитель Минтранса РБ Алексей Ляхнович, до начала летнего сезона возобновят курсирование из Беларуси поезда по семи российским направлениям.





Воспользоваться этими поездами смогут только граждане Беларуси и России. При себе необходимо иметь медицинские документы с отрицательным результатом лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы. А также соблюдать масочный режим на вокзалах и в поезде.





Число авиарейсов Минск - Москва увеличится в два раза





Перелеты между столицами Беларуси и России можно будет совершать 10 раз в неделю уже с 10 июня.





"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе", - сообщил российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





Сейчас попасть в Москву по воздуху на "Белавиа" можно пять раз в неделю и только через "Домодедово".





Также воздушный маршрут проложен еще в 8 российских городов – еженедельные рейсы в Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самару. 31 мая национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы в Уфу.





Новые маршруты

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в беседе со Sputnik анонсировал и открытие маршрута в Минеральные Воды.





Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил в эфире "Беларусь-1", что "авиаперевозчик сможет перестроиться так, чтобы "компенсировать проблему" с Западом". Чиновник высказал предположение, что Минск и Москва в ближайшие месяцы смогут вернуть уровень транспортного сообщения, который был до пандемии коронавируса.





Закрытое небо





"Белавиа" вынуждена искать новые направления из-за ограничений полетов в страны Европы. Запреты на авиасообщение были введены после инцидента с самолетом Ryanair в Минске 23 мая.

Лоукост, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании. Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.







