







Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volvo XC90. От удара Audi разорвало на две части, которые оказались в кювете.





Volvо, оказавшись обочине, задымился и загорелся. Водитель Volvo и два его пассажира успели покинуть авто. 16-летней пассажирке Volvo оказали медицинскую помощь и отпустили домой.





Водитель автомобиля Audi с места происшествия скрылся, однако позже его задержали. На момент задержания у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.





По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.