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Страшная авария в Мстиславском районе: один автомобиль разорвало на две части, второй загорелся

Вечером в субботу, 29 мая, около деревни Усполье Мстиславского района 39-летний житель деревни Ходосы за рулем автомобиля Audi-80 не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГАИ.
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Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volvo XC90. От удара Audi разорвало на две части, которые оказались в кювете.

Volvо, оказавшись обочине, задымился и загорелся. Водитель Volvo и два его пассажира успели покинуть авто. 16-летней пассажирке Volvo оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Водитель автомобиля Audi с места происшествия скрылся, однако позже его задержали. На момент задержания у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Могилев.онлайн
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