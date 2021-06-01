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Выдавать биометрические паспорта и ID-карты начнут с 1 сентября. Пластиковые карточки - только внутри страны

Выдавать ID-карты и биометрические паспорта в Беларуси начнут уже через три месяца - с 1 сентября. Пластиковые карты предназначены для использования внутри страны, а синие книжечки теперь понадобятся только для выезда за границу.

Выдавать биометрические паспорта и ID-карты начнут с 1 сентября. Пластиковые карточки - только внутри страны
 Пластиковые карты предназначены для использования внутри страны, а синие книжечки теперь понадобятся только для выезда за границу.

Где заказать

Старый паспорт менять на карту не обязательно. Для оформления первой ID-карты надо будет обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства. Биометрический паспорт получается в любом подразделении ГиМ, где человеку удобно.

Сколько стоит

ID-карта будет стоить 1,5 базовой величины (1 БВ - Br29), биометрический паспорт - 2 БВ. Совершеннолетним они будут выдаваться на десять лет, а не достигшим 14-ти детям - исключительно на пять лет. 

Новые документы изготовят в течение 15 дней, а с доплатой за оперативность - в течение пяти. 

Два паспорта

Владелец ID-карты сможет получить сразу два биометрических паспорта. Так, когда один заберут для оформления визы, человек сможет выезжать за границу по второму.

Что нового в паспорте

Данные владельца паспорта теперь разместятся на первой странице. Плюс - все листы будут предназначены для виз и отметок о пересечении границы. Также новый паспорт разрешит использовать в аэропортах электронные ворота (гейты) - то есть проходить систему контроля без личного контакта с контроллером.

В ЕАЭС с карточкой

Планируется, что для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится.

Все иностранцы и лица без гражданства с 1 сентября будут получать только биометрические виды на жительство и проездные документы для выезда за границу.

Что собой представляет ID-документ

Это пластиковая смарт-карта, напоминающая водительское удостоверение. На ней будут фото, Ф.И.О., дата рождения, идентификационный номер, гражданство, пол владельца, место рождения, номер, тип, дата выдачи и срок действия документа, а также код (зашифрованное название) органа, его выдавшего.

На карточку также нанесут QR-код, который позволит с помощью программного обеспечения оперативно получать данные. Есть также машиносчитываемая зона, оформленная в соответствии с требованиями ИКАО.

На интегральную микросхему (считывается только спецтехникой) поместят эти же сведения и биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев).

Плюс в чип вошьют электронную цифровую подпись, благодаря чему человек сможет онлайн совершать юридически значимые действия (например, на портале Национального центра электронных услуг заказать справку из налоговой или пропуск для въезда и пребывания в погранзоне). Это очень удобно.

А вот сведения о месте регистрации, детях, браке пропадут из внутреннего паспорта. Их можно будет получить из информационных систем МВД бесплатно только по запросу заинтересованного органа или по согласию человека, выраженном в электронном виде.
smartpress.by
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