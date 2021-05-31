







Подорожание происходит из-за независящих от туристических компаний обстоятельств – в связи с увеличением продолжительности полета по этим направлениям.





Напомним, что с 29 мая Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. По этой причине маршруты белорусских чартеров на курорты Турции и Египта теперь проходят по более длинной траектории – через воздушное пространство Российской Федерации.



