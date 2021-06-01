











Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.





В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.



