Запрет на идентификацию людей и реклама во всех видео: новые правила YouTube с 1 июня
YouTube меняет политику конфиденциальности с 1 июня. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.
Об этом говорится в заявлении компании.
Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:
запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;
рекламу будут вставлять во все видео;
вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;
будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.
Напомним, ранее YouTube объявил, что c 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерско
09:17 01/06/2021
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