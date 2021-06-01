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Не поверите - мальчиков больше! В минских семьях воспитывается 195 тыс. мальчиков и 186 тыс. девочек

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала в Главном статистическом управлении Минска, сколько детей растет в столице.

По данным на 1 января 2021 года, в Минске проживало 381,3 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их стало больше на 70,2 тысячи.

Мальчиков в столичных семьях воспитывается больше, чем девочек – 194,9 тыс. и 186,4 тыс. соответственно.

Дети в возрасте до 7 лет составляют 38,5 % от общего числа, 7-14 лет – 45,2 %, 15-17 – 16,3 %.


По данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года, в Минске насчитывалось 264,4 тыс. имеющих в своем составе детей домохозяйств. По сравнению с итогами переписи населения страны 2009 года, их число увеличилось на 26,8 тыс. При этом число домохозяйств с двумя детьми за межпереписной период возросло на 23 тысячи (на 42 %), тремя и более – на 9,5 тысяч (более, чем в 2 раза).

Домохозяйств с одним ребенком на момент переписи 2019 года в столице было 168 935, двумя – 78 237, тремя и более – 17 184.
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