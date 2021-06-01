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Более 150 кг просроченных лекарств собрано с момента установки контейнеров в поликлиниках

С момента установки в минских поликлиниках контейнеров для просроченных медикаментов собрано и сожжено более 150 кг лекарств, сообщило агентство "Минск-Новости".

"Как рассказала начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко, исследования, проведенные Белорусским государственным технологическим университетом совместно с Центром экологических решений и Институтом биоорганической химии НАН Беларуси, показали, что в столице присутствует загрязнение сточных вод фармацевтическими препаратами", - говорится в сообщении.
"Чтобы исправить или хотя бы не усугублять ситуацию, ненужные или просроченные лекарства следует выбрасывать не в мусорное ведро и канализацию, а в специальные контейнеры. И минчанам предоставили такую возможность. Идея пришлась жителям по душе", - добавили там.

Как сообщалось, контейнеры для сбора просроченных лекарств были установлены в апреле текущего года в 20 поликлиниках Минска. Проект реализуется по решению Минского городского Совета депутатов. 

Утилизировать ненужные медикаменты без вреда для природы можно в минских поликлиниках №1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 40.
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