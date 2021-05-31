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Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолётов

Кипр присоединился к ряду стран, которые закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Кипр закрылся для белорусских самолётов / Еврорадио

Кстати, читатель "Нашей Нивы" Дмитрий Касперович сказал, что он не смог вылететь с Кипра ещё в субботу, 29 мая. По его словам, на Кипре остаются около полутысячи белорусских туристов.

"Нам 28 мая сообщили, что рейс Belavia не состоится. Самолёт "Минск — Ларнака" в тот день даже не вылетал на Кипр. Сейчас эвакуации на Кипре ожидают примерно 400-500 белорусов. Обещают специальный рейс, который вывезет людей, но когда он будет — неизвестно", — сообщил Касперович.

Он добавил, что его проживание на это время оплачивает турфирма, так как этот случай подпадает под страховку, передает Еврорадио.
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