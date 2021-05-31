+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Скрывался в России: за поджог и кражу крупной суммы в валюте будут судить уроженца Ганцевичского района

Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении проживавшего в России 26-летнего мужчины.

Фото: ganc-chas.by


По данным следствия, уроженец Ганцевичского района весной 2018 года приехал вместе со знакомым на малую родину и ночью 7 мая в деревне Ганцевичи поджег хозяйственную постройку на участке пенсионерки.

Пока соседи и родственники тушили пожар, мужчина через окно залез в дом ее зятя и украл более $190 тысяч. После этого фигурант дела уехал из Беларуси.

«Следственно-оперативная группа со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обнаружила и изъяла на месте преступления следы рук, обуви и орудие взлома – лом-гвоздодер», – сообщили в Следственном комитете.

Там также отметили, что были проведены экспертизы, результаты которых помогли установить обстоятельства преступления. В частности, эксперты-пожаротехники пришли к выводу, что при пожаре в хозпостройке было три очага возгорания: внутри и снаружи.

«Причиной пожара стал занесенный источник открытого огня. Также эксперты-генетики установили совпадение генотипа обвиняемого с выявленным биологическим материалом на ломе-гвоздодере, изъятом с места происшествия в 2018 году», – рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Действия уроженца Ганцевичского района квалифицированы по части 4 статьи 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) и части 2 статьи 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса РБ. Мужчину нашли в России и экстрадировали в Беларусь: теперь он заключен под стражу.

Это уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, а вот дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения», – добавили в управлении Следственного комитета по Брестской области, пишет 1reg.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]