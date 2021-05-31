







"Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу наших коллег, главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет "химии" или от 3 до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении портала, пишет interfax.by.





Там уточняется, что суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу.





"Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца, задержаны наши коллеги были 18 мая, находятся в СИЗО №1 (т.н. Володарка)", - отмечено в сообщении.





Всего по делу TUT.BY задержано 15 человек.





Как сообщалось, портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники департамента финансовых расследований.





В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранителей, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.





TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал. Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ.







