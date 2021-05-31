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Телеграм-чат «Чат Белорусов в Польше» подготовил рекомендации для тех белорусов, которым нужно попасть в Польшу в условиях «закрытых» неба и земли, пишет «БГ».



Беларусь – Россия – Польша





Въезд в РФ гражданам Беларуси разрешен воздушным и железнодорожным транспортом без оснований напрямую из Беларуси.





Для выезда из РФ дополнительных документов не нужно.





Минск – Москва: самолет или поезд.





Москва – Варшава (самолет)





Минск – Калининград (самолет Nordwindairlines, по воскресеньям), Калининград – Гданьск (автобус).





Обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-теста, максимум за 72 часа до прибытия. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет.





Пока «Белавиа» летает в направлениях Баку, Тбилиси, Ереван, Стамбул, попасть в Польшу можно через Армению, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Беларусь – Польша

Для пересечения границы РБ – РП наземным путем должен быть рабочий договор (Umowa o pracę, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia).





Если у вас постоянный вид на жительство или польский паспорт, дополнительных документов не нужно.





Наземную границу можно пересекать не чаще чем раз в шесть месяцев.









Внимание! Рабочее приглашение, обещание трудоустройства, приглашение из учебного заведения (полицеальная школа) не являются документами, дающими право для пересечения границы РБ-РП наземным путем.





Выезд из Беларуси на авто с июня – платный.





Поезда из Беларуси в Польшу не курсируют с марта 2020 года.





Белорусские тесты в Польше не освобождают от карантина.



