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Видеофакт: Лукашенко подарил фермеру теленка

После встречи с Лукашенко на рынке “Валерьяново" фермер написал в администрацию президента, мол, подтверждаю предложение передать свою корову президенту


14 мая Александр Лукашенко посещал фермерский рынок в Валерьново – это торговый центр под Минском. Там у президента состоялся краткий диалог с одниз из фермеров – речь шла об омене телятами. Спустя две недели история нашла продолжение:

- После встречи с Лукашенко на рынке “Валерьяново" фермер написал в администрацию президента, мол, подтверждаю предложение передать свою корову президенту! – сообщает телеграм-канал “Пул Первого”, близкий к пресс-службе президента. - Первому о письме рассказали, на что он ответил: это должен быть обмен подарками!

В итоге обмен подарками состоялся, пишет kp.by.
Источник: Григорий Грибов
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