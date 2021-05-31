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Журналистку Глафиру Жук арестовали на 30 суток в день рождения

Задержанную 29 мая журналистку Глафиру Жук осудили на 30 суток ареста, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в понедельник.



"Журналистку Глафиру Жук в день ее 20-летия наказали арестом на 30 суток", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

С субботы Жук находится в минском изоляторе на Окрестина. 

14 мая журналистка освещала для "Народнай волі" суд па “делу студентов”. Тогда возле здания суда задержали несколько человек, в числе которых была журналистка TUT.BY Любовь Касперович. Последнюю обвинили в проведении несанкционированной акции и осудили на 15 суток ареста. 29 мая, когда задержали Жук, Касперович вышла на свободу.

Ранее (осенью 2020 года) Жук уже судили за нарушения порядка проведения массовых мероприятий по статье КоАП 23.34 
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