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Задержан вишер, похитивший у пенсионерки из Новополоцка 62 000 рублей. Он оказался учеником лицея

18-летний ученик одного из лицеев столицы был задержан по подозрению в вишинге — по версии милиции именно он похитил 62 000 рублей со счетов пенсионерки из Новополоцка

Фото pixabay.com

Как писали «ННВ», тогда злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что карточек новополочанки пытаются снять деньги и предложили обезопасить их.

67-летнюю пенсионерку обрабатывали почти час, в итоге она сдалась и раскрыла пароли к личному кабинету интернет-банкинга и необходимые коды для подтверждения операций.

Под подозрение, как причастный к совершению этого преступления, попал 18-летний лицеист из Минска. Молодой человек по версии милиции занимался обналичкой выведенных со счетов новополочанки денег.

Себе он забрал часть похищенного, а остальное перевел зарубеж на счета подельников. В отношении юного жителя столицы возбудили уголовное дело. Сейчас проверяется, не причастен ли он к другим случаям вишинга в Беларуси, также силовики пытаются установить остальных участников похищения денег новополоцкой пенсионерки, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Источник: Іван Дзедушкін
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