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И снова хищение. Гродненка попалась на новый вариант «развода» мошенников

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении более 4 тысяч рублей с карт-счета жительницы Гродно.



По данным следствия, днем 26 мая в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница областного центра и сообщила о том, что у нее с банковской карты похитили денежные средства в размере 4390 рублей.

В ходе допроса женщина рассказала следователю, что в мессенджере Viber ей позвонила девушка и представилась работницей банка. Она сообщила, что звонок ее связан с подтверждением запроса на получение кредитной карты на сумму кредита 3000 рублей. Местная жительница пояснила, что заявку не отправляла и вообще не является клиентом данного банка. 

Лжесотрудница продолжила разговор, попросив назвать банки, клиентом, которых является потерпевшая. Что последняя и сделала.

В какой-то момент разговор был переключен на якобы сотрудника банка, в котором у местной жительницы имеется карт-счет. Мужчина сказал, что со счета потерпевшей похищают деньги и для того, чтобы предотвратить операцию необходимо сообщить последние 8 цифр номера банковской карты. Женщина сомневалась, однако предоставила необходимую информацию. 

Для убедительности, собеседник сказал, что сейчас на мобильный телефон придет смс-код, который необходимо ему сообщить. Не смотря на то, что в сообщении имелась информация о том, что данный код нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, местная жительница сообщила его мужчине и лишилась денежных средств в размере 4390 рублей.

Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксирован и внесен в специализированую базу номер телефона злоумышленника. В результате анализа сведений установлено, что иными следственными подразделениями уже возбуждены уголовные дела, где потерпевшим звонили с данного абонентского номера. 

В настоящее время планируется направление международной просьбы об оказании правовой помощи, с целью установление лица, которое совершило данные преступления. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь, пишет s13.ru.
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