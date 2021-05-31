— Любые ограничения должны носить строгие временные рамки, они не могут приниматься на неопределенный период времени. А сейчас именно так и получается, законное право людей ограничили на неопределенный срок, как в СССР, — комментирует «Салідарнасці» ситуацию с выездом из страны руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.





Юрист ссылается на закон, регламентирующий въезд и выезд граждан.





— Есть ст. 30 Конституции, которая гласит: «Граждане РБ имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах РБ, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».





Есть разъясняющий эту статью «Закон о порядке выезда из РБ и въезда в РБ граждан Беларуси». Согласно ему, каждый гражданин имеет право выезжать из Беларуси и въезжать в нее на основании паспорта.





Действительно, право на выезд может быть временно ограничено и это может быть связано с интересами национальной безопасности, общественным порядком, когда кто-то является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, осужден за совершение преступления, защитой здоровья населения и т.д.





Нам объясняют введенные ограничения коронавирусом. И при этом в самой стране не предпринимается практически никаких мер по профилактике и предотвращению распространения этого вируса, как, например, в той же Польше или Франции.





Более того, многие страны как раз готовы принимать в том числе и наших граждан с соблюдением определенных условий, — говорит Волчек.





Правозащитник считает необоснованной и недальновидной практику введения подобных ограничений в настоящее время.





— В первую очередь, пострадают целевые группы. Если даже отбросить туристов, есть еще абитуриенты, которые собирались ехать поступать на учебу в разные страны. Есть много людей, которые еще не получили вид на жительство в других государствах, но уже живут там и работают, просто навещая кого-то в Беларуси.





Вообще, ограничивать у людей право перемещаться сейчас очень небезопасно. Когда люди массово теряют работу и им запрещено ее искать в другой стране, куда они направят свою энергию?





Наоборот, на месте правительства нужно было бы сказать: «Едьте куда хотите, зарабатывайте и приезжайте сюда тратить». Так было с поляками в 80-е годы, когда для них открыли границу. Тем более, белорусы, особенно из регионов, уже привыкли выживать за счет подработок в разных странах, не только в России.





Если это решение не будет откорректировано или отменено, напряженность в общесте будет нарастать, — уверен правозащитник.





Тем не менее он советует людям обращаться в Госпогранкомитет через электронную форму на сайте и требовать разъяснений по поводу выезда в каждом отдельном случае.