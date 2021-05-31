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Фантастика становится реальностью: боевой дрон без приказа выследил человека и атаковал

Боевой квадрокоптер Kargu-2 в «высокоэффективном» автономном режиме выследил и атаковал человека во время вооруженного конфликта между ливийской армией и военной группировкой под командованием Халифа Хафтара.

Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на отчет экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии

Инцидент произошел в марте 2020 года. В отчете говорится, что дрон нацелился на солдата Хафтара, когда тот отступал. Неизвестно, пострадал военный или умер в результате этой атаки.


Вероятно, это первый в истории случай, когда беспилотник атаковал человека «по собственной инициативе», отметил сотрудник Национального консорциума по изучению терроризма и противодействию терроризму Зак Калленборн. 

По мнению специалиста, подобная атака — опасный прецедент, так как системы искусственного интеллекта не всегда могут правильно интерпретировать визуальные данные.

С 2013 года Human Rights Watch и другие неправительственные организации выступают за запрет на использование автономных «роботов-убийц». Инициативу поддерживают порядка 30 стран, но в их число не входят Россия и США, отмечалось в отчете Human Rights Watch от 2020 года.
Источник: snob.ru
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