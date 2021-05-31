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Мы попали! Опубликован перечень стран, из которых белорусским гражданам можно прилетать в Москву

Перечень стран, из которых белорусским гражданам можно прилетать в Москву, опубликовал Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Мы попали! Опубликован перечень стран, из которых белорусским гражданам можно прилетать в Москву
"Вопрос стал актуальным – в связи с ограничением полетов национального перевозчика над европейским воздушным пространством", - отметили в организации.

На сегодняшний день въезд в Российскую Федерацию гражданам и резидентам Беларуси разрешен воздушным и железнодорожным транспортом без оснований напрямую из Беларуси. Перечень стран, из которых возможен въезд граждан и резидентов Беларуси в РФ, определен распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время в него включены: Армения, Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Исландия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Куба, Мальдивы, Мальта, Мексика, ОАЭ, Португалия, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Финляндия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Корея, Япония.

Рейсы, выполняемые в остальные страны, считаются грузопассажирскими. То есть такими рейсами граждане Беларуси могут вылетать из РФ, но пока не могут вернуться обратно, отмечают в РСТО.
Интерфакс
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