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"В середине 90-ых было понятно кто бандит, а сейчас очень страшно"

"И проблема в том, что все знают, кто в этом виноват, а что с этим делать, не знают". Журналисты поговорили с простыми беларусами, чувствуют ли они сегодня себя в безопасности

"В середине 90-ых было понятно кто бандит, а сейчас очень страшно"
Дети пенсионерки из Борисова опасаются свободно разговаривать по телефону, а она сама — заразиться COVID-19 во время визита в поликлинику. Пенсионер из Жодино Виктор Алексеевич переживает за молодежь и собирает деньги, чтобы помочь дочери друга со штрафом. Жодинец Дмитрий считает, что свою безопасность должны были сформировать сами люди. EX-PRESS.BY поговорил с жителями Борисова и Жодино о безопасности.


Надежда, 35 лет, Жодино:

— Безопасность — это положение, при котором человеку не угрожает никакая опасность. И вообще, «безопасность» — странное слово в наше время и, как мечта, очень желанное, конечно. 

Как-то несколько лет назад я участвовала в анкетировании о доверии нашей местной милиции. Тогда накануне этого опроса мне как раз пришлось пообщаться с участковым, помню его фамилию — Мелешко. Впечатление было таким хорошим от этого сотрудника, что я их всех в анкете оценила высоко.

Сейчас, я думаю, таких исследований не проводят. Никто не чувствует себя в безопасности теперь, даже те, кто эту безопасность должен обеспечивать.

Евгения, 40 лет, Борисов:

— Ощущение опасности и неприязни просто висит в воздухе. Особенно это отражено на лицах и в раздраженных репликах тех, кто в официальных инстанциях. Сейчас я не чувствую безопасность, только неуважение к законам и правам других. «Блюстители порядка», которых надо сторониться, участившиеся катастрофы, не прибавляющие чувства безопасности. Я всё время думаю, что это из-за того, что в августе вот так посчитали голоса...

Дмитрий, 50 лет, Жодино:

— Я безопасно себя не ощущаю. Мне просто дурно, когда вижу по городу пробеги несчастных солдат под команду военных начальников, концерты, на которых дети в военной форме. Свою безопасность должны были сформировать сами люди, но они живут с халявным сознанием к окружающему, абсолютно индифферентны к своей судьбе и не обеспечивают свою собственную безопасность. Такое равнодушие населения Германии обеспечило Вторую мировую войну.

А наше сообщество своим равнодушием обеспечивает огромную опасность для себя и для других стран. При этом никакой внешней опасности для населения страны не существует.

Галина Антоновна, 75 лет, Борисов:

— Нет никакой безопасности. Я человек правдивый и обычно говорю, что думаю. Но дети мои мне запрещают даже по телефону говорить, боятся за меня, говорят, что всех прослушивают. С подругами мы все равно не стесняемся в высказываниях.

А еще в поликлинику ходить, в больнице лечиться опасно. Среди моих знакомых, особенно ровесников, столько умерло или переболело. Некоторые получили заразу, обратившись в наши медицинские учреждения и заразившись там ковидом. 

Со всеми предосторожностями сдала я недавно анализы, а их потеряли. Несколько дней я просто доставала поликлинику, звонила им. Когда мне предложили еще раз приехать и пересдать, пообещала подать на них в суд, жаловаться во все инстанции. Мои анализы нашли, они оказались в кабинете у другого врача. Анализы плохие, но нет, мне не позвонили, чтобы предупредить. Какая тут безопасность...

Татьяна, 34 года, Жодино:

— В доме, где я живу, за последний год трагически погибли четыре человека. Первым упал из окна ребенок, я очень сочувствую близким. Потом погибла его мать. Очевидно, что женщина была в дичайшем стрессе, ей нужна была квалифицированная помощь. Потом, говорят, в этом нашем большом доме упала из окна женщина, я не знаю, почему, а недавно выпал из окна мужчина.

Чувствую, что всем этим людям в какой-то момент их жизни не помогли. И им, наверняка, было страшно, было больно. Среди моих друзей в случае каких-то экстремальных ситуаций в госструктуры будет обращаться меньшинство, то есть, скорее, будут рассчитывать на свои собственные силы, на помощь друзей, на помощь людей. Милицию все боятся, от управленцев и соцслужб мало чего ждут. Просто жить сейчас в Беларуси небезопасно.

Виктор Алексеевич, 67 лет, Жодино:

— Небезопасно сейчас жить. Я вот военный пенсионер, никого не трогаю, живу тихой жизнью. Но мы часто говорим с друзьями, такими же как я стариками о том, что мы сейчас живем, так жить нельзя. Какое-то двойственное ощущение: кажется, преступность – это угроза, но по сравнению с серединой 90-х, когда было ясно, кто бандит, сейчас гораздо сложнее.

Вот поехала дочка друга в сауну с друзьями, на них напали те, кто должен закон охранять, теперь большой штраф надо платить. Хочу помочь со своей пенсии им, а это очень сложно для меня, и для их семьи большая проблема. Это разве безопасность? Это очень страшно.

Особенно страшно за молодежь. Одна ее часть рискует жизнью и здоровьем, а другая портит свою душу и жизнь. А еще по телевизору вещают какой-то ужас, я вижу полное несоответствие действительности, смотреть невозможно. И проблема в том, что все знают, кто во всем этом виноват, а что с этим делать, не знают.

Игорь Михайлович, 50 лет, Борисов:

— Я стараюсь не бояться, хоть это и не очень естественно в мире, полном опасностей. Только я верующий человек. Слова: «Не бойся» упомянуты в Библии 365 раз, по количеству дней в году. И каждый день я это твержу своим родным и близким.

Но нарываться не следует. Однажды меня ни за что избили люди в погонах, угрожали оружием. Поверьте, это очень страшно. По сути, какая это безопасность? Но все-таки думаю, надо стараться сохранять спокойствие, ходить в храмы, пока храмы еще открыты. Только так можно чувствовать себя безопасно, когда Господь будет охранять.
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